Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут слабее
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут слабее.
Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве
Прямая речь президента: "Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу ослабевать".
Детали: Он добавил, что Украина готова к вступлению в НАТО "уровнем, нашей армией, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим (хотя это в первую очередь нужно нам, для наших людей)".
По мнению Зеленского, если НАТО и ЕС хотят, чтобы "окрепла Россия", то да – им не нужно брать Украину.
Но если они хотят, чтобы "ЕС остался мощным, и НАТО остался субъектом – то такие страны, как Украина – большая, территориально самая большая в Европе, с населением мощным, которое пережило несколько войн", – должны быть в этих союзах.
"Хотите таких крепких партнеров – так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подытожил Зеленский.
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Предыстория:
- В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.
- Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.
- Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.