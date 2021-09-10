Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут слабее

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут слабее.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве

Прямая речь президента: "Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу ослабевать".

Детали: Он добавил, что Украина готова к вступлению в НАТО "уровнем, нашей армией, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим (хотя это в первую очередь нужно нам, для наших людей)".

По мнению Зеленского, если НАТО и ЕС хотят, чтобы "окрепла Россия", то да – им не нужно брать Украину.

Но если они хотят, чтобы "ЕС остался мощным, и НАТО остался субъектом – то такие страны, как Украина – большая, территориально самая большая в Европе, с населением мощным, которое пережило несколько войн", – должны быть в этих союзах.

"Хотите таких крепких партнеров – так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подытожил Зеленский.

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