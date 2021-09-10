Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут слабее

Пятница, 10 сентября 2021, 10:30
Скриншот из видеотрансляции

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут слабее.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве 

Прямая речь президента: "Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу ослабевать".

Детали: Он добавил, что Украина готова к вступлению в НАТО "уровнем, нашей армией, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим (хотя это в первую очередь нужно нам, для наших людей)".

По мнению Зеленского, если НАТО и ЕС хотят, чтобы "окрепла Россия", то да – им не нужно брать Украину.

Но если они хотят, чтобы "ЕС остался мощным, и НАТО остался субъектом – то такие страны, как Украина – большая, территориально самая большая в Европе, с населением мощным, которое пережило несколько войн", – должны быть в этих союзах.

"Хотите таких крепких партнеров – так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подытожил Зеленский.

Читайте также: Помощь всем, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Предыстория:

  • В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.
  • Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.
  • Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийУкраинаНАТОЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Откровенная ложь": у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по "вагнеровцам"

Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"

Разумков второй раз заболел COVID-19

Не спецоперация: ВСК отчиталась о работе по "вагнеровцам"

Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК

Международные партнеры выдвинули своих экспертов в отборочные комиссий при ВРП и ВККС

Все новости...
Зеленский
Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией
Путин решил не ехать на Генассамблею ООН, где возможно будет Зеленский
Поедет ли Зеленский в США на Генассамблею ООН, еще не определено - объясняет МИД
Последние новости
22:50
США готовы участвовать в "нормандском" процессе в любой способ - Нуланд
22:26
Зеленский поручил срочно реставрировать костел Святого Николая
22:04
Новости экономики: субсидии, "Северный поток-2", локомотивы для УЗ
21:57
"План трансформации Украины": посол в США рассказала, какую идею Зеленский предложил Байдену
21:45
Минэнерго обнаружило недостачу 17,5 тысяч тонн угля на складах "Львовугля"
21:38
"Откровенная ложь": у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по "вагнеровцам"
21:32
США обеспокоены атаками украинской власти на успешные реформы - Нуланд
21:21
Регулятор приобрел на межбанке 79 миллионов долларов
21:16
Посол Украины в США рассказала, чего ждут от Украины для движения к НАТО
21:10
Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"
Все новости...