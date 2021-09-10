Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут слабее

Пятница, 10 сентября 2021, 10:30
Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут слабее
Скриншот из видеотрансляции

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут слабее.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве 

Прямая речь президента: "Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу ослабевать".

Детали: Он добавил, что Украина готова к вступлению в НАТО "уровнем, нашей армией, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим (хотя это в первую очередь нужно нам, для наших людей)".

По мнению Зеленского, если НАТО и ЕС хотят, чтобы "окрепла Россия", то да – им не нужно брать Украину.

Но если они хотят, чтобы "ЕС остался мощным, и НАТО остался субъектом – то такие страны, как Украина – большая, территориально самая большая в Европе, с населением мощным, которое пережило несколько войн", – должны быть в этих союзах.

"Хотите таких крепких партнеров – так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подытожил Зеленский.

Читайте также: Помощь всем, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Предыстория:

  • В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.
  • Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.
  • Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийУкраинаНАТОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: