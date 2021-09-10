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Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією

П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:46
Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією
фото Дмитра Ларіна УП

Президент Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією.

Джерело: Зеленський на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві

Пряма мова: "Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено.

Потенціал у цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Вважаю, що після ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, тому що там на території є присутність Росії.

Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність".

Деталі: За словами Зеленського, багато уваги питанню безпеки, приділили на зустрічі українського лідера із президентом США Джо Байденом.

І, за словами президента України, Байден розуміє загрозу з боку РФ.

Зокрема, Байден підтримує пропозиції України щодо укріплення флоту та протиповітряної оборони. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЗеленськийвійна
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