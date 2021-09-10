Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией

Пятница, 10 сентября 2021, 10:46
Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Президент Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября во Киеве

Прямая речь: "Считаю, что может быть (полноценная война - ред.). Так и есть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и затем, благодаря украинцам, шагом назад их остановили.

Потенциал у этой теме есть. Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России.

Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность".

Детали: По словам Зеленского, много внимания вопросу безопасности, уделили на встрече украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

И, по словам президента Украины, Байден понимает угрозу со стороны РФ.

В частности, Байден поддерживает предложения Украины по укреплению флота и противовоздушной обороны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: