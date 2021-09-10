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Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией

Пятница, 10 сентября 2021, 10:46
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Президент Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября во Киеве

Прямая речь: "Считаю, что может быть (полноценная война - ред.). Так и есть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и затем, благодаря украинцам, шагом назад их остановили.

Потенциал у этой теме есть. Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России.

Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность".

Детали: По словам Зеленского, много внимания вопросу безопасности, уделили на встрече украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

И, по словам президента Украины, Байден понимает угрозу со стороны РФ.

В частности, Байден поддерживает предложения Украины по укреплению флота и противовоздушной обороны.

Украинская правда
Темы: РосcияЗеленскийвойна
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