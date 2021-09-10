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Зеленський чекає людей, які готові працювати на державу за 30 тисяч грн

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:19
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що працювати на державу складно, невигідно і дешево, тому він чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тисяч гривень на місяць.

Джерело: Зеленський на форумі YES Brainstorming 10 вересня у Києві  

Деталі: До президента звернувся відвідувач форуму Артем Шаіпов, який розповів, що 2 роки тому очолював Асоціацію українців-випускників провідних університетів світу, і коли Зеленського обрали президентом, то ця організація надіслала йому листа з пропозицією співпрацювати, але відповіді, попри публічні заяви глави держави про кадровий голод, не отримала.

Він розповів, що Асоціація об’єднує близько 3 тисяч людей, які навчались закордоном у кращих університетах і хочуть працювати на українську державу і допомагати президенту.

Пряма мова Зеленського: "Я не просто за, щоб такі люди працювали. Я вам чесно скажу, я хотів би, щоб замість нас працювали такі люди. Тому що ми всі напрацювались, якщо чесно.

Я хочу поставити нормальне питання. Працювати на державу – у моєму розумінні, без гучних слів – складно і дешево. Невигідно. Просто невигідно. Вся репутація, що була у вас до цього, вона змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш – колись ти отримаєш! – в історії скажуть: "Все ж таки, напевне, не брехав, нормальна людина". Це максимум. Ось виклик.

Чи готові ви і такі люди, як ви, просто заради того, що хочеться змінити щось, працювати на державу Україна на високій посаді за 30 тисяч гривень?".  

Деталі: На це Шаіпов відповів, що готовий, якщо буде знати, що те, що він робить, приносить користь країні і народу.

Зеленський на це сказав, що бере хлопця на роботу, і запитав, чи є "ще 10 потужних людей по 30 тисяч спеціалістів".

Журналіст, який вів розмову з президентом, пожартував, чи можна вважати, що вже просто на форумі формують новий уряд.

Зеленський додав, що Шаіпов може звернутися до голови його Офісу Андрія Єрмака і прийти з іншими молодими людьми, які готові працювати на країну, на Банкову для предметної розмови.

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийробота


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