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Зеленский ждет людей, готовых работать на государство за 30 тысяч грн

Пятница, 10 сентября 2021, 11:19
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming 10 сентября в Киеве

Детали: К президенту обратился посетитель форума Артем Шаипов, который рассказал, что 2 года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира, и когда Зеленского избрали президентом, то эта организация прислала ему письмо с предложением сотрудничать, но ответа, несмотря на публичные заявления главы государства о кадровом голоде, не получила.

Он рассказал, что Ассоциация объединяет около 3 тысяч человек, которые учились за границей в лучших университетах и ​​хотят работать на украинское государство и помогать президенту.

Прямая речь Зеленского: "Я не просто за, чтобы такие люди работали. Я вам честно скажу, я хотел бы, чтобы вместо нас работали такие люди. Потому что мы все наработались, если честно.

Я хочу поставить нормальный вопрос. Работать на государство – в моем понимании, без громких слов – сложно и дешево. Невыгодно. Просто невыгодно. Вся репутация, которая была у вас до этого, она меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь – когда-то ты получишь! – в истории скажут: "Все же, наверное, не врал, нормальный человек". Это максимум. Вот вызов.

Готовы ли вы и такие люди, как вы, просто ради того, что хочется изменить что-то, работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен?".

Детали: На этот Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что то, что он делает, приносит пользу стране и народу.

Зеленский на это сказал, что берет парня на работу, и спросил, есть ли "еще 10 мощных людей по 30 тысяч специалистов".

Журналист, который вел разговор с президентом, пошутил, можно ли считать, что уже просто на форуме формируют новое правительство.

Зеленский добавил, что Шаипов может обратиться к председателю его Офиса Андрею Ермаку и прийти с другими молодыми людьми, которые готовы работать на страну, на Банковую для предметного разговора.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийробота
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