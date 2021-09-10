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Байден наказав вакцинувати працівників великого бізнесу або проходити тестування

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:35

Президент США Джо Байден оголосив про нові заходи щодо боротьби з COVID-19, які вимагають, щоб працівники великих компаній були вакциновані або проходили щотижневе тестування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Заходи також включають мандат на вакцинування для мільйонів працівників федерального уряду, і запроваджені через зростання кількості випадків у країні. Нові вимоги охоплюють близько 100 мільйонів працівників.

"Тут не йдеться про свободу чи особистий вибір, а про захист себе та оточуючих", - сказав Байден, оприлюднюючи свій план.

Він сказав, що він доручив Міністерству праці США вимагати від усіх приватних підприємств зі 100 і більше співробітниками вимагати доказ вакцинації або негативного тесту на коронавірус принаймні раз на тиждень.

Майже 17 мільйонів медичних працівників закладів, які отримують федеральні виплати, також підпадають під ці вимоги.

План викликав негайну реакцію серед деяких республіканців, які стверджували, що уряд не повинен грати роль у прийнятті рішень щодо здоров'я окремих людей.

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.

Теми: Байденвакцинація


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