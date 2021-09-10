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Байден приказал вакцинировать работников крупного бизнеса или проходить тестирование

Пятница, 10 сентября 2021, 11:35

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с COVID-19, которые требуют, чтобы работники крупных компаний были вакцинированы или проходили еженедельное тестирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Меры также включают мандат на вакцинацию для миллионов работников федерального правительства, и введены из-за роста количества новых случаев заболевания в стране. Новые требования охватывают около 100 млн работников.

"Здесь речь не идет о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих", - сказал Байден, обнародовав свой план.

Он сказал, что он поручил Министерству труда США требовать от всех частных предприятий с 100 и более сотрудниками требовать доказательство вакцинации или отрицательного теста на коронавирус по крайней мере раз в неделю.

Почти 17 млн работников медицинских учреждений, получающих федеральные выплаты, также подпадают под эти требования.

План вызвал немедленную реакцию среди некоторых республиканцев, которые утверждали, что правительство не должно играть роль в принятии решений относительно здоровья отдельных людей.

Не более 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

Темы: Байденвакцинация
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