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Зеленський сподівається на предметну зустріч із Путіним

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:57

Президент Володимир Зеленський розраховує на предметну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві

Пряма мова: "Щодо зміни думки про Путіна. Чесно кажучи, не вистачає часу думати про нього.

Мене більше цікавить, чи можемо ми, дійсно, предметно зустрітися, не декларативно, як робить це він з деякими державами, а зустрітися більш предметно як це було на першій зустрічі у нормандському форматі, тому що були результати.

Більше 100 людей ми повернули після тієї зустрічі, говорили і про розмінування, і про відкриття КПВВ.  

Росія на сьогодні не хоче, не бачить сенсу закінчити війну та конфліктне питання вирішити швидко. Вони цього не хочуть. І це уже мої внутрішні проблеми, як я повинен зробити, що я можу зробити, як я повинен змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни".

Деталі: За словами президента, залякування тут не діють.

Він зазначив, що у разі зустрічі у Нормандському форматі, буде результат і окупанти відпустять частину політв’язнів.

Зеленський зазначив, що РФ ніколи не міняє "всіх на всіх", але хоча б частину українців відпустять. За його словами, те ж саме стосується і роботи КПВВ та інших питань.

Президент переконаний, що усе залежить від політичної волі однієї людини. Він натякає на президента Росії Володимира Путіна.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПутінЗеленськийУкраїнаРосія


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