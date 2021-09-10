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Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

Пятница, 10 сентября 2021, 11:57
Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве

Прямая речь: "Об изменении мнения о Путине. Честно говоря, не хватает времени думать о нем.

Меня больше интересует, можем ли мы, действительно, предметно встретиться, а не декларативно, как делает это он с некоторыми государствами, а встретиться более предметно как это было на первой встрече в нормандском формате, так как были результаты.

Более 100 человек мы вернули после той встречи, говорили и о разминировании, и об открытии КПВВ.

Россия сегодня не хочет, не видит смысла закончить войну и конфликтный вопрос решить быстро. Они этого не хотят. И это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как я должен заставить их желать предметно говорить о деоккупации нашей страны".

Детали: По словам президента, запугивания здесь не действуют.

Он отметил, что в случае встречи в нормандской формате, будет результат и оккупанты отпустят часть политзаключенных.

Зеленский отметил, что РФ никогда не меняет "всех на всех", но хотя бы часть украинцев отпустят. По его словам, то же самое касается и работы КПВВ и других вопросов.

Президент убежден, что все зависит от политической воли одного человека. Он намекает на президента России Владимира Путина.

Украинская правда

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Темы: ПутинЗеленскийУкраинаРосcия
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