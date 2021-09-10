Вихідні в Україні подарують ласкаве тепло
П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:11
Найближчі дві доби в Україні очікується комфортна сонячна погода без опадів.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Вихідні! 11-12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня досягатиме +22, +26 градусів.
Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні".
Деталі: За даними Діденко, дощів у більшості областей України не буде.
Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті можливі незначні опади.
У Києві на вихідних очікується суха і сонячна погода зі свіжими ранками та теплими днями.
Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23, +25 градусів.
Українська правда