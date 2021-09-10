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Вихідні в Україні подарують ласкаве тепло

П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:11
Вихідні в Україні подарують ласкаве тепло
фото УП

Найближчі дві доби в Україні очікується комфортна сонячна погода без опадів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Вихідні! 11-12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня досягатиме +22, +26 градусів.

Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні".

Деталі: За даними Діденко, дощів у більшості областей України не буде.

Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті можливі незначні опади.

У Києві на вихідних очікується суха і сонячна погода зі свіжими ранками та теплими днями.

Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23, +25 градусів.

Українська правда
Теми: погода
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