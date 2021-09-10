Выходные в Украине будут ласково теплыми

Ближайшие двое суток в Украине ожидается комфортная солнечная погода без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Выходные! 11-12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать +22, +26 градусов.

Не увлекайтесь в двухдневной поездке летним гардеробом - утро и вечер, разумеется, и ночи уже явно холодные".

Детали: По данным Диденко, дождей в большинстве областей Украины не будет.

Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской области и локально на Закарпатье возможны незначительные осадки.

В Киеве на выходных ожидается сухая и солнечная погода со свежими утрам и теплыми днями.

Максимально в столице на протяжении субботы-воскресенья 23, 25 градусов тепла.