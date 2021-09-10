Під Києвом відкрили кримськотатарську школу

У селі Чайки на Київщині відкрили кримськотатарську школу.

Джерело: депутат Верховної Ради Рустем Умеров у Facebook

Пряма мова Умерова: "Відкрили нову сучасну школу для 100 дітей кримських татар, де вони зможуть навчатись кримськотатарською мовою. У селі Чайки під Києвом. Нова сучасна школа для кримських татар. Функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру BIRLIK".

Деталі: Він додав, що школа двомовна – усі предмети викладають українською та англійською мовами. А навчання відкрите "для дітей всіх національностей і конфесій".

Повідомляється, що у школі діти не просто вивчатимуть науку, технологію, інжиніринг, мистецтво та математику – їм на прикладному рівні пояснюватимуть, як вони зможуть застосовувати ці знання на практиці.

Умеров переконаний, що якісна освіта – це фундамент майбутнього та важлива складова деокупації та реінтеграції Криму.