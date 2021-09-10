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Под Киевом открыли крымскотатарскую школу

Пятница, 10 сентября 2021, 12:22
Скриншот из видео

В селе Чайки Киевской области открыли крымскотатарскую школу.

Источник: депутат Верховной Рады Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Открыли новую современную школу для 100 детей крымских татар, где они смогут учиться на крымскотатарском языке. В селе Чайки под Киевом. Новая современная школа для крымских татар. Функционирует на базе крымскотатарского культурно-образовательного центра BIRLIK".

Детали: Он добавил, что школа двуязычная – все предметы преподают на украинском и английском языках. Школа открыта "для детей всех национальностей и конфессий".

Сообщается, что в этом месте дети будут не просто изучать науку, технологию, инжиниринг, искусство и математику – им на прикладном уровне будут объяснять, как они смогут применять эти знания на практике.

Умеров убежден, что качественное образование – это фундамент будущего и важная составляющая деоккупации и реинтеграции Крыма.

Темы: образованиекрымские татарыКиевская область
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