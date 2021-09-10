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Рада створила ТСК щодо зловживань у космічному агентстві

П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:33
Нереалізований проєкт “Циклон 4”, ілюстрація з відкритих джерел

Верховн Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4".

Джерело: засідання парламенту у п'ятницю, 10 вересня 

Деталі: Проєкт постанови №5477 підтримав 281 депутат. 

Пропонувалося призначити головою ТСК депутата від "Батьківщини" Сергія Таруту, його заступником – депутата від "Слуги народу" Дмитра Наталуху, членами комісії – сімох "слуг народу" та одного нардепа від "Голосу". 

Завданнями ТСК визначено: 

1) розслідування можливих протиправних дій під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4";

2) розслідування можливих протиправних дій, вчинених посадовими особами Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України), зокрема щодо реалізації загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм України, управління державними підприємствами, господарськими товариствами, що належать (належали) до сфери управління космічного агентства;

3) визначення причин зниження фінансово-економічних показників підприємств космічної галузі України, неналежної якості управління та невиконання обов’язків, покладених на космічне агентство;

4) розслідування фактів доведення до банкрутства підприємств космічної галузі України, зловживань під час їх приватизації, причин та наслідків ліквідації таких підприємств;

5) розслідування фактів незаконних передачі, продажу та іншого відчуження технологій у космічній галузі; 

6) встановлення фактів неналежного та неефективного використання технологій у космічній галузі, а також їх неналежного захисту. 

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Радакосмосекономіка


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