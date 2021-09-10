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Рада создала ВСК по злоупотреблениям в космическом агентстве

Пятница, 10 сентября 2021, 12:33
Нереализованный проект "Циклон-4", иллюстрация из открытых источников

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

Источник: заседание парламента в пятницу, 10 сентября

Детали: Проект постановления №5477 поддержал 281 депутат.

Предлагалось назначить главой ВСК депутата от "Батькивщины" Сергей Таруту, его заместителем – депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталуху, членами комиссии – семерых "слуг народа" и одного нардепа от "Голоса".

Задачами ВСК определено:

1) расследование возможных противоправных действий при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4";

2) расследование возможных противоправных действий, совершенных должностными лицами Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины), в том числе по реализации общегосударственных целевых научно-технических космических программ Украины, управления государственными предприятиями, хозяйственными обществами, которые принадлежат (принадлежали) к сфере управления космического агентства;

3) определение причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, ненадлежащего качества управления и невыполнения обязанностей, возложенных на космическое агентство;

4) расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;

5) расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли;

6) установление фактов ненадлежащего и неэффективного использования технологий в космической отрасли, а также их ненадлежащей защиты.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Радакосмосэкономика
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