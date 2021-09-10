У КМДА знову обшуки – через землю, яку передавали РНБО

Прокуратура з поліцією проводять обшуки в апараті Київської адміністрації у справі про облаштування скверу на земельній ділянці, яка раніше була передана РНБО під будівництво житлового будинку.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на керівника апарату міськадміністрації Дмитра Загуменного, речник Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Загуменного: "Ситуація з візитом правоохоронців для мене видається дуже дивною.

Ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва.

Однак у 2019 році було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО".

Деталі: За словами чиновника, мешканці Шевченківського району вимагали, щоб на цій ділянці, де утворився стихійний смітник, облаштували сквер.

Загуменний розповів, що наразі територію привели до ладу, а надалі хочуть облаштувати там сквер.

Він додав, що необхідності в обшуках не було, бо КМДА "завжди добровільно на запити правоохоронців" надає всі необхідні матеріали.

Чиновник підкреслив, що нині апарат співпрацює із правоохоронцями, надаючи усю необхідну інформацію та документи.

За словами Загуменного, постійні обшуки у КМДА розцінюють як системний тиск на міську владу та спроби дестабілізації її роботи.

Речник Київської міської прокуратури Надія Максимець проведення обшуків пояснила тим, що прокурори "неодноразово вживали заходів" щодо витребування всієї документації, яка стала підставою для припинення Апарату РНБО права постійного користування земельною ділянкою, а також інформації щодо працівників, які брали участь у процедурі погодження цього рішення.

Але КМДА цю інформацію не надавала.

Тому прокурори звернулись до суду і на підставі відповідної ухвали прийшли з обшуками.

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