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В КГГА снова обыски – из-за земли, которую передавали СНБО

Пятница, 10 сентября 2021, 13:13
В КГГА снова обыски – из-за земли, которую передавали СНБО
Фото kmr.gov.ua

Прокуратура с полицией проводят обыски в аппарате Киевской администрации по делу об обустройстве сквера на земельном участке, который ранее был передан СНБО под строительство жилого дома.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на руководителя аппарата горадминистрации Дмитрия Загуменного, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Загуменного: "Ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной.

Участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры на ул. Щусева.

Однако в 2019 году было установлено, что он не используется по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО".

Детали: По словам чиновника, жители Шевченковского района требовали, чтобы на этом участке, где образовался стихийный мусорник, обустроили сквер.

Загуменный рассказал, что сейчас территорию привели в порядок, а в дальнейшем хотят обустроить там сквер.

Он добавил, что необходимости в обысках не было, потому что КГГА "всегда добровольно на запросы правоохранительных органов" предоставляет все необходимые материалы.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время аппарат сотрудничает с правоохранителями, предоставляя всю необходимую информацию и документы.

По словам Загуменного, постоянные обыски в КГГА расценивают как системное давление на городскую власть и попытки дестабилизации ее работы.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец проведение обысков объяснила тем, что прокуроры "неоднократно принимали меры" для получения всей документации, которая стала основанием для прекращения аппарату СНБО права постоянного пользования земельным участком, а также информации в отношении сотрудников, участвовавших в процедуре согласования этого решения.

Но КГГА эту информацию не предоставляла.

Поэтому прокуроры обратились в суд и на основании соответствующего постановления пришли с обысками.

Предыстория: 

  • 9 сентября в КГГА также прошли обыски. Столичные правоохранители выявили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре Киева.

Украинская правда

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Темы: КГГАобыскиземля
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