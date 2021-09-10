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Ексрадник Трампа порівняв рішення США щодо Афганістану з "Північним потоком-2"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:17

Помилки такого масштабу, якими стало термінове виведення американських військ з Афганістану, матимуть величезні наслідки для світової безпеки.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив колишній радник з національної безпеки експрезидента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Він зазначив, що такі кроки адміністрації Байдена "відповідають очікуванням частини виборців Байдена, так само, як їм відповідало рішення щодо "Північного потоку-2".

"Рішення по Афганістану, яке Байден прийняв, не радячись ні з ким, як це було катастрофічно зроблено, підриває ключову тезу, з якою Байден йшов на вибори 2020 року, про те, що його перемога стане поверненням до компетентного управління", - заявив дипломат.

Проте, за словами Болтона, такі кроки, як рішення по Афганістану, "створюють дефіцит влади в Афганістані, чим скористаються як сусідній Іран, так і Росія та Китай".

"Афганістан вже втрачено, неможливо повернути його ще раз. Тепер головне – унеможливити нові напади з боку "Талібану", - сказав він.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, в липні цього року  Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2", зокрема, США відмовилися від частини санкцій щодо проєкту, які могли б йому суттєво зашкодити. Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампАфганістанПівнічний потік-2
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