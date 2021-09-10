Экс-советник Трампа сравнил решение США по Афганистану с "Северным потоком-2"

Ошибки такого масштаба, которыми стал срочный вывод американских войск из Афганистана, будут иметь огромные последствия для мировой безопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Он отметил, что такие шаги администрации Байдена "соответствуют ожиданиям части избирателей Байдена, так же, как им соответствовало решение по "Северному потоку-2".

"Решение по Афганистану, которое Байден принял, не советуясь ни с кем, как это было катастрофически сделано, подрывает ключевой тезис, с которым Байден шел на выборы-2020 о том, что его победа станет возвращением к компетентному управлению", - заявил дипломат.

Однако, по словам Болтона, такие шаги, как решение по Афганистану, "создают дефицит власти в Афганистане, чем воспользуются как соседний Иран, так и Россия и Китай".

"Афганистан уже потерян, невозможно вернуть его еще раз. Теперь главное - исключить новые нападения со стороны "Талибана", - сказал он.

Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, в июле этого года Берлин и Вашингтон достигли согласия относительно завершения строительства газопровода "Северный поток-2", в частности, США отказались от части санкций по проекту, которые могли бы ему существенно навредить. В то же время в Берлине постоянно подчеркивают, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

При этом Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, представляющий экономическую и политическую угрозу.