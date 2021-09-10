Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексміліціонер хотів переправити бразильців у ЄС під виглядом футбольних фанів

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:49
Ексміліціонер хотів переправити бразильців у ЄС під виглядом футбольних фанів

Контррозвідники СБУ спільно з працівниками Державної митної служби виявили і затримали на Львівщині 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України та хотіли потрапити до країн ЄС.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Правоохоронці вказують, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ (за даними УП – ексміліціонер –ред.). Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою "футбольних вболівальників з Бразилії".

 

Наразі правоохоронці перевіряють, чи не причетні затримані нелегали до скоєння злочинів на території України та за кордоном.

Також вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб, наголошують в СБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: