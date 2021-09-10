Ексміліціонер хотів переправити бразильців у ЄС під виглядом футбольних фанів

Контррозвідники СБУ спільно з працівниками Державної митної служби виявили і затримали на Львівщині 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України та хотіли потрапити до країн ЄС.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Правоохоронці вказують, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець - колишній працівник органів внутрішніх справ (за даними УП – ексміліціонер –ред.). Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою "футбольних вболівальників з Бразилії".

Наразі правоохоронці перевіряють, чи не причетні затримані нелегали до скоєння злочинів на території України та за кордоном.

Також вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

Відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи щодо примусового повернення іноземців та притягнення до відповідальності винних осіб, наголошують в СБУ.