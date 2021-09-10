Экс-милиционер хотел переправить бразильцев в ЕС под видом футбольных фанатов

Контрразведчики СБУ совместно с работниками Государственной таможенной службы обнаружили и задержали на Львовщине 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины, которые хотели попасть в страны ЕС.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Правоохранители указывают, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел (по данным УП - экс-милиционер ред.). Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас правоохранители проверяют, не причастны ли задержанные нелегалы ​​к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц, отмечают в СБУ.