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Экс-милиционер хотел переправить бразильцев в ЕС под видом футбольных фанатов

Пятница, 10 сентября 2021, 13:49

Контрразведчики СБУ совместно с работниками Государственной таможенной службы обнаружили и задержали на Львовщине 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины, которые хотели попасть в страны ЕС.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Правоохранители указывают, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел (по данным УП - экс-милиционер ред.). Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".

 

Сейчас правоохранители проверяют, не причастны ли задержанные нелегалы ​​к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом.

Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц, отмечают в СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУ
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