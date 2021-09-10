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У Києві вкрали ₴6 мільйонів на закупівлі ліків для онкохворих - прокуратура

П'ятниця, 10 вересня 2021, 14:35
фото з Facebook-сторінки прокуратури

У Департаменті охорони здоров’я  КМДА тривають обшуки через розкрадання 6 мільйонів гривень на закупівлях ліків для онкохворих.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.

Ліки закупили за штучно завищеними цінами, внаслідок чого з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн гривень.

Дослівно прокуратура: "10 вересня 2021 року на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту КМДА та фірми-постачальника тривають обшуки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я  КМДА та постачальнику".

Українська правда
Теми: Київпрокуратураобшукиздоров'я


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