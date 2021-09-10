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В Киеве украли ₴6 миилионов на закупке лекарств для онкобольных - прокуратура

Пятница, 10 сентября 2021, 14:35
В Киеве украли ₴6 миилионов на закупке лекарств для онкобольных - прокуратура
фото с Facebook-страницы прокуратуры

В Департаменте здравоохранения КГГА продолжаются обыски из-за хищения 6 миллионов гривен на закупках лекарств для онкобольных.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных.

Лекарства закупили по искусственно завышенным ценам, в результате чего из местного бюджета излишне уплачено средств на сумму более 6 млн гривен, отмечают правоохранители.

Дословно прокуратура: "10 сентября 2021 года на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента КГГА и фирмы-поставщика продолжаются обыски.

Решается вопрос уведомления о подозрении должностных лиц Департамента здравоохранения КГГА и поставщика".

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратураобыскиздоровье
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