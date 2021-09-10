Офіційно: ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму та агресію на Донбасі

Рада ЄС затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року" - йдеться у повідомленні.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів доступними для фізичних осіб та організацій.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Рішення про продовження санкцій було ухвалене за письмовою процедурою.

Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.

Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року.