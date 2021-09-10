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Официально: ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Пятница, 10 сентября 2021, 14:38
Официально: ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе
фото из открытых источников

Совет ЕС утвердил продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов доступными для физических лиц и организаций.

Санкции будут продолжать применяться до 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

Решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре.

Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.

Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.

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Темы: санкцииЕСРосcиявойна
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