Тищенко після нападу поставив свічку за Лероса, той каже – богохульство
Заступник глави депутатської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що після нападу на позафракційного депутата Гео Лероса пішов помолитися за його здоров’я.
Джерело: Тищенко у Facebook, Лерос у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Тищенка: "Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний".
Деталі: Тищенко також опублікував своє фото зі свічкою біля ікон.
Лерос такі дії нардепа назвав богохульством і додав, що Тищенко мав би молитися за тих, "кого убив і покалічив".
Пряма мова Лероса: "Коля Оболонський в базах карного розшуку проходить по двох убивствах, торгівлі героїном, рекеті і крадіжках. Була б у нього хоч крапля совісті, він би ставив свічки за тих, кого вбив і покалічив. Церковною мовою його пост – це богохульство. Він експлуатує церкву для політичних маніпуляцій, але це нікого вже не дивує".
Деталі: За словами Лероса, Тищенко "пробив дно ще в дев'яності", а зараз у нього "просто друга молодість, коли він відчуває вседозволеність".
Він також "подякував" президенту Володимиру Зеленському за те, що "привів до влади людей з "новою ментальністю"".