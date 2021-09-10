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Тищенко після нападу поставив свічку за Лероса, той каже – богохульство

П'ятниця, 10 вересня 2021, 14:41
ФОТО: ЯН ДОБРОНОСОВ/ТЕЛЕГРАФ

Заступник глави депутатської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що після нападу на позафракційного депутата Гео Лероса пішов помолитися за його здоров’я.

Джерело: Тищенко у Facebook, Лерос у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Тищенка: "Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний".

Деталі: Тищенко також опублікував своє фото зі свічкою біля ікон. 

 
Фото з Facebook ТИщенка 

Лерос такі дії нардепа назвав богохульством і додав, що Тищенко мав би молитися за тих, "кого убив і покалічив".

Пряма мова Лероса: "Коля Оболонський в базах карного розшуку проходить по двох убивствах, торгівлі героїном, рекеті і крадіжках. Була б у нього хоч крапля совісті, він би ставив свічки за тих, кого вбив і покалічив. Церковною мовою його пост – це богохульство. Він експлуатує церкву для політичних маніпуляцій, але це нікого вже не дивує".

Деталі: За словами Лероса, Тищенко "пробив дно ще в дев'яності", а зараз у нього "просто друга молодість, коли він відчуває вседозволеність".

Він також "подякував" президенту Володимиру Зеленському за те, що "привів до влади людей з "новою ментальністю"".

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народуВерховна Радаскандал


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