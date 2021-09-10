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Тищенко после нападения поставил свечку за Лероса, тот говорит – богохульство

Пятница, 10 сентября 2021, 14:41
ФОТО: ЯН ДОБРОНОСОВ/ТЕЛЕГРАФ

Заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что после нападения на внефракционного депутата Гео Лероса помолиться за его здоровье.

Источник: Тищенко в Facebook, Лерос в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Тищенко: "Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный".

Детали: Тищенко также опубликовал свое фото со свечкой возле икон. 

 
Фото с  Facebook ТИщенко 

Лерос такие действия нардепа назвал богохульством и добавил, что Тищенко должен молиться за тех, "кого убил и покалечил".

Прямая речь Лероса: "Коля Оболонский в базах уголовного розыска проходит по двум убийствах, торговле героином, рэкете и кражам. Была бы у него хоть капля совести, он бы ставил свечки за тех, кого убил и покалечил. На церковном языке его пост – это богохульство. Он эксплуатирует церковь для политических манипуляций, но это никого уже не удивляет".

Детали: По словам Лероса, Тищенко "пробил дно еще в девяностые", а сейчас у него "просто вторая молодость, когда он чувствует вседозволенность".

Он также "поблагодарил" президента Владимира Зеленского за то, что "привел к власти людей с "новой ментальностью"".

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаВерховная Радаскандал
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