У Києві на замовлення турфірм масово підробляли ПЛР-тести і довідки про щеплення

Правоохоронці викрили у Києві групу осіб, які на замовлення туристичних фірм масово підробляли ПЛР-тести та довідки про вакцинування проти COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "54-річний чоловік у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинацію осіб".

Деталі: Правоохоронці з’ясували, що туристичні фірми як додаткову послугу до оформлення документів на відпочинок пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести для виїзду за кордон та в’їзду на територію Україну.

За довідки брали від 450 до 850 грн залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче) та осіб, які "привели" клієнта.

Фото прокуратури

За оперативними даними, схема існувала з осені 2020 року. При цьому жодних тестів клієнтам не проводили.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені довідки, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, бланки та шаблони для виготовлення фальшивок, 16 банківських карток та незареєстрований газовий пістолет.

Встановлено, що у травні-вересні зловмисники продавали по 30-50 підроблених довідок на день, а загальна кількість осіб, які скористались "послугами" ділків становить більше 3 500 осіб.

Фото прокуратури

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозру.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) ККУ.