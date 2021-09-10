В Киеве по заказу турфирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации
Правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "54-летний мужчина в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации лиц".
Детали: Правоохранители выяснили, что туристические фирмы в качестве дополнительной услуги к оформлению документов на отдых предлагали клиентам уже готовые ПЦР-тесты для выезда за границу и въезда на территорию Украины.
За справки брали от 450 до 850 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже) и лиц, которые "привели" клиента.
По оперативным данным, схема существовала с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентам не проводили.
Во время обысков правоохранители изъяли поддельные справки, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, бланки и шаблоны для изготовления фальшивок, 16 банковских карточек и незарегистрированный газовый пистолет.
Установлено, что в мае-сентябре злоумышленники продавали по 30-50 поддельных справок в день, а общее количество лиц, которые воспользовались "услугами" дельцов составляет более 3500 человек.
Сейчас решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрении.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК.