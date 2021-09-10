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Компанія-оператор "Північного потоку-2" хоче ввести його в експлуатацію до кінця року

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:33
Компанія-оператор Північного потоку-2 хоче ввести його в експлуатацію до кінця року

Введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію планується до кінця 2021 року.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

"Сьогодні секції другої нитки "Північного потоку-2", що йдуть від берега Німеччини і з вод Данії, були з'єднані між собою за допомогою надводного захлесту. Кінці секцій, що тягнуться з протилежних сторін, були підняті з дна над поверхнею моря трубоукладальною баржею "Фортуна", обрізані до потрібної довжини і з'єднані. Зварний шов був здійснений на надводній платформі, закріпленій з зовнішньої сторони борту судна, після чого єдина завершена нитка газопроводу була занурена на морське дно", - сказано в повідомленні.

Раніше "Газпром" повідомив, що будівництво "Північного потоку-2" було повністю завершено вранці 10 вересня.

"Далі буде проведено пусконалагоджувальні роботи, щоб ввести газопровід в експлуатацію до завершення поточного року", - відзначили в Nord Stream 2 AG.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" з наступного місяця.

"Газпром" націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня, сказали джерела. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 млрд кубометрів палива.

Спочатку очікувалося, що "Північний потік -2" буде запущений у 2019 році, однак через санкції США будівництво затрималося.

Нагадаємо, Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2" і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2газ
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