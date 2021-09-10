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Компания-оператор "Северного потока-2" хочет ввести его в эксплуатацию до конца года

Пятница, 10 сентября 2021, 15:33
Компания-оператор Северного потока-2 хочет ввести его в эксплуатацию до конца года

Ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Сегодня секции второй нитки "Северного потока-2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой с помощью надводного захлеста. Концы секций, которые тянутся с противоположных сторон, были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржей "Фортуна", обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был проведен на надводной платформе, закрепленной с внешней стороны борта судна, после чего единственная завершенная нитка газопровода была погружена на морское дно", - говорится в сообщении.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока-2" было полностью завершено утром 10 сентября.

"Затем будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года", - отметили в Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

"Газпром" нацелен на поток газа через обе линии под Балтийским морем до 1 декабря, сказали источники. Компания уже заявила, что в этом году трубопровод сможет провести 5,6 млрд кубометров топлива.

Первоначально ожидалось, что "Северный поток-2" будет запущен в 2019 году, однако из-за санкций США строительство задержалось.

Напомним, Европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультациях по поводу дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2" и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Темы: Северный поток-2газ
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