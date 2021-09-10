У суботу можуть закрити 3 станції метро через футбол

Три станції столичного метро можуть закрити 11 вересня у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "11 вересня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену".

Деталі: Зокрема, можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

У підземці пояснили, що таких заходів вживають з міркувань безпеки – для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.