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У суботу можуть закрити 3 станції метро через футбол

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:57
У суботу можуть закрити 3 станції метро через футбол
Фото nashkiev.ua

Три станції столичного метро можуть закрити 11 вересня у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "11 вересня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену".

Деталі: Зокрема, можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

У підземці пояснили, що таких заходів вживають з міркувань безпеки – для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Українська правда

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Теми: метроКиївфутбол
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