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В субботу могут закрыть 3 станции метро из-за футбола

Пятница, 10 сентября 2021, 15:57
Фото nashkiev.ua

Три станции столичного метро могут закрыть 11 сентября во связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "11 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена".

Детали: В частности, возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом матча и после окончания игры – станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В подземке объяснили, что таких меры принимаются из соображений безопасности – во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Украинская правда
Темы: метроКиевфутбол
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