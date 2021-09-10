Через порти Одещини в Україну масово завозили російське пальне - ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє про викриття масштабної контрабандної схеми ввезення російського пального через порти Одеської області.

Джерело: ДБР

Деталі: За оперативними даними, в Україну ввозили російське пальне, вказуючи при цьому іншу країну походження, та занижували його реальні обсяги.

Організатори використовували вантажні кораблі під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти.

Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії. З відключеними "маячками" кораблі прямували у визначену акваторію, де приймали нафтопродукти з російських танкерів.

Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут та знову з’являлись на радарах.

Після прибуття до румунських, турецьких та болгарських портів судна поверталися в Україну.

Для розмитнення пального організатори підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження продукції, оскільки при офіційній закупівлі пального у резидентів РФ до імпортера застосовуються додаткові заходи контролю органами митниці та ДПС. А також для мінімізації податків занижували обсяги ввезеного пального.

Оборудка з контрабандним пальним проводилась через Одеську митницю.

Зазначається, що з початку 2021 року цими суднами в Україну легально ввезено 27 тис. тонн нафтопродуктів, але за інформацією слідства – це третина від реально імпортованого пального.

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва попередньо встановили, що масштабна схема "безперешкодного" ввезення російського пального деякими українськими фірмами відбувається за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Дослівно ДБР: "На цей час виявлено порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігались ввезені нафтопродукти. Інформаційні листи про виявлені порушення направлено до органів державного нагляду, призначено службові перевірки.

Крім того, з метою перевірки фактів придбання пального компаніями-імпортерами направлені запити про надання договірних та товарно-транспортних документів на придбання нафтопродуктів.

Наразі слідчо-оперативна група ДБР проводить моніторинг обсягів вивезення з території терміналів нафтопродуктів вантажним транспортом та встановлює подальший ланцюг реалізації російського пального".