Через порты Одесской области в Украину массово ввозили российское топливо - ГБР

Государственное бюро расследований заявляет о разоблачении масштабной контрабандной схемы ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Источник: ГБР

Детали: По оперативным данным, в Украину ввозили российское топливо, указывая при этом другую страну происхождения, и занижали его реальные объемы.

Организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты.

Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров.

Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

По прибытии в румынские, турецкие и болгарские порты судна возвращались в Украину.

Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГПС. А также для минимизации налогов занижали объемы ввозимого топлива.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню.

Отмечается, что с начала 2021 года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс.тонн нефтепродуктов, но по информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива.

Следователи Территориального управления ГБР Николаева предварительно установили, что масштабная схема "беспрепятственного" ввоза российского топлива некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Дословно ГБР: "В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов приобретения топлива компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

Сейчас следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего".