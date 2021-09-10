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Аеропорт “Ужгород” прийняв перший рейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною

П'ятниця, 10 вересня 2021, 16:32

Міжнародний аеропорт "Ужгород" 10 вересня прийняв перший авіарейс згідно з міжурядовою угодою між Україною та Словаччиною, підписаною у вересні 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства інфраструктури.

Відтепер керування повітряним рухом, а також використання повітряного простору на тактичному рівні буде відбуватися на визначеній частині повітряного простору Словаччини.

При цьому будуть застосовуватися процедури неточного заходження на посадку за приладами на аеродромі "Ужгород".

Міжнародний аеропорт "Ужгород" розташований у гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги розташований за кілька сотень метрів від україно-словацького кордону. Використання повітряного простору сусідньої країни – необхідна умова для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі.

31 серпня цього року Украерорух отримав оновлений сертифікат від Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA).

Сертифікат підтверджує, що рівень безпеки польотів та якість аеронавігаційних послуг, які гарантує український провайдер, відповідають оновленим стандартам ЄС. Це дозволяє Україні керувати повітряним рухом у частині повітряного простору країни-члена ЄС.

Теми: авіа


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