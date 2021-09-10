Аэропорт "Ужгород" принял первый рейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Международный аэропорт "Ужгород" 10 сентября принял первый авиарейс по межправительственному соглашению между Украиной и Словакией, подписанному в сентябре 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры.

Отныне управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

Международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

31 августа этого года Украэрорух получил обновленный сертификат от Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA).

Сертификат подтверждает, что уровень безопасности полетов и качество аэронавигационных услуг, которые гарантирует украинский провайдер, соответствуют обновленным стандартам ЕС. Это позволяет Украине управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны-члена ЕС.