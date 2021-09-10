Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аэропорт "Ужгород" принял первый рейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Пятница, 10 сентября 2021, 16:32

Международный аэропорт "Ужгород" 10 сентября принял первый авиарейс по межправительственному соглашению между Украиной и Словакией, подписанному в сентябре 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры.

Отныне управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

Международный аэропорт "Ужгород" расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

31 августа этого года Украэрорух получил обновленный сертификат от Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA).

Сертификат подтверждает, что уровень безопасности полетов и качество аэронавигационных услуг, которые гарантирует украинский провайдер, соответствуют обновленным стандартам ЕС. Это позволяет Украине управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны-члена ЕС.

Темы: авиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Директор стройкомпании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева

Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти

Главные новости пятницы и ночи: достройка "Северного потока-2", дело "вагнеровцев"

видеоВ Киеве задержали болгарского наркобарона Брендо

Маркарова не исключает, что санкции остановят Северный поток-2

"План трансформации Украины": посол в США рассказала, какую идею Зеленский предложил Байдену

Все новости...
авиа
МВД планирует закупить 11 пожарных самолетов Ан-32п
Авиатрафик над Украиной продолжает постепенно восстанавливаться
Первый "не киевский" аэропорт преодолел отметку в 1 миллион пассажиров
Последние новости
09:45
Ноутбуки для учителей: правительство подозревает коррупционный сговор на миллионы гривен
09:11
Директор стройкомпании присвоил деньги инвесторов на ЖК в центре Киева
08:35
Новый рекорд: 183,5 тысячи вакцинированных за сутки
08:23
Количество новых случаев COVID и госпитализаций продолжает расти
08:00
Главные новости пятницы и ночи: достройка "Северного потока-2", дело "вагнеровцев"
07:33
Война на Донбассе: погиб военный, еще трое — ранены
06:53
видеоИтальянский остров накрыл торнадо, есть жертвы
05:55
Малайзия попала в пятерку лидеров по распространению COVID-19
05:07
Полеты из Афганистана в США приостановили из-за случаев кори
04:11
Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку после смертельного пожара в больнице
Все новости...