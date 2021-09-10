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РФ і Білорусь домовилися відмовитися від роумінгу

П'ятниця, 10 вересня 2021, 16:47
РФ і Білорусь домовилися відмовитися від роумінгу

Білорусь і Росія домовилися про скасування роумінгу на території країн.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Сторони домовилися про розробку нових і актуалізації чинних міжурядових, міжвідомчих та інших угод в галузі зв'язку та інформатизації, про уніфікацію законодавств в галузі поштового зв'язку, про побудову інфраструктури мереж зв'язку, а також про скасування роумінгу на території союзної держави".

Деталі: Про це в Росії і Білорусі заявили за підсумками засідання в Мінську.

Крім того, РФ і Білорусь домовилися визнавати та обмінюватися електронними документами і електронними підписами і надавати держпослуги в електронній формі.

Українська правда

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Теми: РосіяБілорусь
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