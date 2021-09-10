РФ і Білорусь домовилися відмовитися від роумінгу
П'ятниця, 10 вересня 2021, 16:47
Білорусь і Росія домовилися про скасування роумінгу на території країн.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Дослівно: "Сторони домовилися про розробку нових і актуалізації чинних міжурядових, міжвідомчих та інших угод в галузі зв'язку та інформатизації, про уніфікацію законодавств в галузі поштового зв'язку, про побудову інфраструктури мереж зв'язку, а також про скасування роумінгу на території союзної держави".
Деталі: Про це в Росії і Білорусі заявили за підсумками засідання в Мінську.
Крім того, РФ і Білорусь домовилися визнавати та обмінюватися електронними документами і електронними підписами і надавати держпослуги в електронній формі.
Українська правда