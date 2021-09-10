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РФ и Беларусь договорились отказаться от роуминга

Пятница, 10 сентября 2021, 16:47

Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории стран союзного государства.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства".

Детали: Об этом в России и Беларуси заявили по итогам заседания в Минске.

Кроме того, РФ и Беларусь договорились признавать и обмениваться электронными документами и электронными подписями и предоставлять госуслуги в электронной форме.

Украинская правда
Темы: РосcияБеларусь
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