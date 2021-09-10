Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала "кримінального авторитета" з РФ: перебував у розшуку Інтерполу

П'ятниця, 10 вересня 2021, 16:54
СБУ затримала кримінального авторитета з РФ: перебував у розшуку Інтерполу
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала "кримінального авторитета" з Росії, відомого під прізвиськом "Рома Попенок".

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужбовці зазначають, що переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.

За оперативною інформацією розшукуваний обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця у місті Кременець Тернопільської області, де він переховувався.

Затриманого передали працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання екстрадиційного арешту, злочинця перевірять на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкриміналРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: