СБУ затримала "кримінального авторитета" з РФ: перебував у розшуку Інтерполу

Служба безпеки України затримала "кримінального авторитета" з Росії, відомого під прізвиськом "Рома Попенок".

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужбовці зазначають, що переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.

За оперативною інформацією розшукуваний обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця у місті Кременець Тернопільської області, де він переховувався.

Затриманого передали працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання екстрадиційного арешту, злочинця перевірять на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.