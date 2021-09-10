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СБУ затримала "кримінального авторитета" з РФ: перебував у розшуку Інтерполу

П'ятниця, 10 вересня 2021, 16:54
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала "кримінального авторитета" з Росії, відомого під прізвиськом "Рома Попенок".

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужбовці зазначають, що переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.

За оперативною інформацією розшукуваний обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця у місті Кременець Тернопільської області, де він переховувався.

Затриманого передали працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання екстрадиційного арешту, злочинця перевірять на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.

Українська правда
Теми: СБУкриміналРосія


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