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СБУ задержала "криминального авторитета" из РФ: находился в розыске Интерпола

Пятница, 10 сентября 2021, 16:54
фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала "криминального авторитета" из России, известного под прозвищем "Рома Попенок".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе отмечают, что скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны.

По оперативной информации разыскиваемый занимал в российской уголовном среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" по Ульяновской области РФ.

Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы.

Сотрудники СБУ задержали преступника в городе Кременец Тернопольской области, где он скрывался.

Задержанного передали работникам Национальной полиции. Сейчас решается вопрос экстрадиционного ареста, преступника проверят на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Украинская правда
Темы: СБУкриминалРосcия
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