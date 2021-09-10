СБУ задержала "криминального авторитета" из РФ: находился в розыске Интерпола

Служба безопасности Украины задержала "криминального авторитета" из России, известного под прозвищем "Рома Попенок".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе отмечают, что скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны.

По оперативной информации разыскиваемый занимал в российской уголовном среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" по Ульяновской области РФ.

Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы.

Сотрудники СБУ задержали преступника в городе Кременец Тернопольской области, где он скрывался.

Задержанного передали работникам Национальной полиции. Сейчас решается вопрос экстрадиционного ареста, преступника проверят на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.