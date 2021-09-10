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Міжнародні партнери висунули своїх експертів до відбіркових комісій при ВРП і ВККС

П'ятниця, 10 вересня 2021, 17:23

Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Представництва ЄС, посольств США, Німеччини, Канади, Британії, Офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, ОБСЄ та Європейського банку реконструкції і розвитку.

Партнери нагадують, що привітали ухвалені у серпні зміни до законодавства щодо судової реформи, що запровадили незалежні відбіркові комісії для вибору і перевірки осіб, які працюють в українській судовій системі, за тимчасової участі міжнародних експертів.

"Сьогодні міжнародні партнери представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя два спільні списки міжнародних експертів для їх відбору і призначення до ради з етики при Вищій раді правосуддя та відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції.

Ці номінації відображають нашу незмінну відданість підтримці ключових реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, залучення іноземних інвестицій для бізнесу та економічного зростання і просування євроатлантичних прагнень України", - йдеться у заяві. 

Партнери зауважили, що тимчасова участь міжнародних експертів, поруч з українськими суддями, у перевірці і відборі членів ВККС і ВРП допоможе відновити довіру громадян до судової системи, боротися з лобізмом зацікавлених груп та "круговою порукою" у системі, і що судова реформа була однією з передумов і вимог Революції гідності. 

Вони нагадують, що ВККС — єдина інституція, уповноважена обирати нових суддів для заповнення вакансій, а ВРП — найвищий керівний орган у системі судоустрою України, що подає кандидатури суддів для президентських призначень. 

"Міжнародні партнери виконали свої зобов’язання згідно відповідних положень закону, висунувши висококваліфікованих міжнародних експертів, які готові присвятити свій досвід і знання підтримці України та її судової системи у цій історичній реформі.

Міжнародні партнери з нетерпінням чекають таких же сильних номінацій з боку Ради суддів. Оголошення чітких вимог щодо подання заяв для кандидатів, зацікавлених у роботі в раді з етики, має бути важливим першим кроком. Українські члени відбіркової комісії та ради з етики разом із міжнародними експертами відіграватимуть важливу роль у здійсненні найбільш фундаментального оновлення судової системи України з часів відновлення незалежності країни", - наголошують підписати заяви.

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав ключові для судової реформи закони - про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) 3711-д, який Рада після вето прийняла повторно з поправками від президента, та №5068 - щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).  

В середині червня посли країн Групи семи та ЄС зверталися до Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування ВРП та ВККС.

"Українська правда" в Threads

Теми: судреформи
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