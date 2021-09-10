Международные партнеры выдвинули своих экспертов в отборочные комиссий при ВРП и ВККС

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для выбора из их числа международных членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, посольств США, Германии, Канады, Великобритании, Офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, ОБСЕ и Европейского банка реконструкции и развития.

Партнеры напоминают, что приветствовали принятые в августе изменения в законодательство относительно судебной реформы, что ввели независимые отборочные комиссии для выбора и проверки лиц, работающих в украинской судебной системе, с временным участием международных экспертов.

"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списка международных экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей. Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбору кандидатов на должности и противодействию коррупции. Эти номинации отражают нашу неизменную приверженность поддержке ключевых реформ, направленных на укрепление верховенства права, привлечение иностранных инвестиций для бизнеса и экономического роста и продвижение евроатлантических стремлений Украины", - говорится в заявлении.

Партнеры отметили, что временное участие международных экспертов, рядом с украинским судьями, в проверке и отборе членов ВККС и ВРП поможет восстановить доверие граждан к судебной системе, бороться с лоббизмом заинтересованных групп и "круговой порукой" в системе, и судебная реформа была одним из предпосылок и требований Революции достоинства.

Они напоминают, что ВККС - единственная институция, уполномоченная избирать новых судей для заполнения вакансий, а ВСП - высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, представляющий кандидатуры судей для президентских назначений.

"Международные партнеры выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона, выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и её судебной системы в этой исторической реформе. Международные партнеры с нетерпением ждут таких же сильных номинаций со стороны Совета судей. Объявление четких требований по представлению заявлений для кандидатов, заинтересованных в работе в совете по этике, должно быть важным первым шагом. Украинские члены отборочной комиссии и совета по этике вместе с международными экспертами будут играть важную роль в осуществлении наиболее фундаментального обновления судебной системы Украины со времен восстановления независимости страны", - отмечают подписанты заявления.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал ключевые для судебной реформы законы - о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 3711-р, который Рада после вето приняла повторно с поправками от президента, и №5068 - о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП).

В середине июня послы стран Группы семи и ЕС обращались к Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию ВСП и ВККС.