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Пожежа на півдні Іспанії: є перші жертви, вогонь знищив 3600 гектарів

П'ятниця, 10 вересня 2021, 20:43
Пожежа на півдні Іспанії: є перші жертви, вогонь знищив 3600 гектарів

Внаслідок пожежі на півдні Іспанії в районі міст Малага та Естепоне загинув пожежник, вогонь знищив близько 3600 гектарів території. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Пожежа вирує з вечора середи, 8 вересня. Це переважно сільська місцевість, з поодинокими фермерськими господарствами і кількома більшими населеними пунктами. Наразі вдалося не допустити поширення вогню на територію парку з цінними хвойними деревами, який називають ботанічною перлиною гір Малаги. 

Боротися з вогнем продовжують близько 300 пожежників. У пожежній службі розповіли, що ситуацію ускладнює сильний вітер і зусилля спрямовані передусім на те, щоб стримати просування вогню на нові площі.

Свої домівки через загрозу змушені були покинути понад 1000 людей.  

Міністр сільського господарства Андалусії Кармен Креспо заявила, що усі обставини, зокрема наявність двох одночасних місць займання, свідчать про те, що почалась не випадково.

"Ми очікуємо зібрати дані якомога швидше", - зазначила вона.

Пожежу вже називають найгіршою в Андалусії з 2021 року, коли через необережність людей, які палили стерню, вигоріли понад 8000 гектарів. 

Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина. 

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Теми: Іспаніяпожежа
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