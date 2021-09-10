Пожар на юге Испании: есть первые жертвы, огонь уничтожил 3600 гектаров

В результате пожара на юге Испании в районе городов Малага и Эстепона погиб пожарный, огонь уничтожил около 3600 гектаров территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Пожар бушует с вечера среды, 8 сентября. Это преимущественно сельская местность, с раскиданными фермерскими хозяйствами и несколькими большими населенными пунктами. Удалось не допустить распространения огня на территорию парка с ценными хвойными деревьями, который называют ботанической жемчужиной гор Малаги.

Бороться с огнем продолжают около 300 пожарных. В пожарной службе рассказали, что ситуацию осложняет сильный ветер и усилия направлены прежде всего на то, чтобы сдержать продвижение огня на новые территории.

Свои дома из-за угрозы вынуждены были покинуть более 1000 человек.

Министр сельского хозяйства Андалусии Кармен Креспо заявила, что все обстоятельства, в частности наличие двух одновременных мест возгорания, свидетельствуют о том, что пожар начался не случайно.

"Мы ожидаем собрать данные как можно скорее", - отметила она.

Пожар уже называют худшим в Андалусии с 2021 года, когда из-за неосторожности людей, которые жгли стерню, выгорели более 8000 гектаров.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время соседние районы на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

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