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Посол України у США розповіла, чого чекають від України для руху до НАТО

П'ятниця, 10 вересня 2021, 21:16

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що для наступних кроків, що наближують Україну до НАТО, важливо працювати у двох напрямках - просувати необхідні для цього реформи та паралельно через дипломатичну роботу переконувати партнерів. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

Оксана Маркарова зазначила, що Україна вже багато зробила, щоб просуватися ближче до НАТО - особливо з огляду на триваючу російську агресію, але й попереду залишається багато роботи, і частина цих реформ не стосуються безпосередньо армії. 

"Перше, звичайно, - нам треба виконувати наше домашнє завдання не тому що воно потрібно для НАТО, воно потрібне для нас в першу чергу, але його виконання наблизить нас до НАТО. 

Друге питання - це питання політичної волі. Це дипломатична, політична майстерність для того, щоб працювати з усіма нашими партнерами. Звичайно, з США це моя робота, але також і з усіма нашими партнерами для того, щоб рухаючись на шляху реформ, наближаючись до НАТО, переконати наших партнерів, що час цей прийшов", - зазначила посол.

За її словами, серед ключових для України реформ для її майбутнього членства в Альянсі у США найчастіше згадують цивільний контроль над збройними силами, що є частиною приведення до відповідності стандартам НАТО, реформа правоохоронних органів в частині служби безпеки та реформи, що стосуються "Укроборонпрому".

Повну версію інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: СШАМаркарова


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