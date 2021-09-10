"План трансформації України": посол у США розповіла, яку ідею Зеленський запропонував Байдену

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський запропонував президентові США Джо Байдену під час візиту, стосується економічної трансформації, але для реалізації цих кроків безумовно потребує і інших реформ.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

"Всі реформи у (сфері) демократії, верховенства права - вони всі необхідні. Але те, що ми приїхали представити, у тому числі на ключових зустрічах, які у нас були в Пентагоні, Міністерстві енергетики, Мінторгівлі (тому що у нас була велика делегація разом з президентом) - вони стосувались саме трансформації економіки: що саме ми хочемо зробити в інфраструктурі, аграрній сфері, енергетиці...Тому що наша задача - посилюючи нашу обороноздатність, паралельно максимально швидко посилювати нашу економіку", - зазначила Оксана Маркарова на уточнююче запитання ЄвроПравди.

За її словами, це конкретний план, у якому прописано нинішній стан справ у кожному з секторів та конкретні проекти з кошторисами, які запропонували американським партнерам - як державним, міжнародним фінансовим інституціям, так і бізнесу, і в рамках візиту підписали багато документів щодо співпраці.

"Абсолютно зрозуміло, що для цього самого цього плану недостатньо. Базою для цього плану є всі інші реформи, які ми робимо", - зазначила Оксана Маркарова, додавши, що до таких відноситься і судова реформа.

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