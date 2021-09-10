Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"План трансформації України": посол у США розповіла, яку ідею Зеленський запропонував Байдену

П'ятниця, 10 вересня 2021, 21:57
План трансформації України: посол у США розповіла, яку ідею Зеленський запропонував Байдену

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський запропонував президентові США Джо Байдену під час візиту, стосується економічної трансформації, але для реалізації цих кроків безумовно потребує і інших реформ.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

"Всі реформи у (сфері) демократії, верховенства права - вони всі необхідні. Але те, що ми приїхали представити, у тому числі на ключових зустрічах, які у нас були в Пентагоні, Міністерстві енергетики, Мінторгівлі (тому що у нас була велика делегація разом з президентом) - вони стосувались саме трансформації економіки: що саме ми хочемо зробити в інфраструктурі, аграрній сфері, енергетиці...Тому що наша задача - посилюючи нашу обороноздатність, паралельно максимально швидко посилювати нашу економіку", - зазначила Оксана Маркарова на уточнююче запитання ЄвроПравди.

За її словами, це конкретний план, у якому прописано нинішній стан справ у кожному з секторів та конкретні проекти з кошторисами, які запропонували американським партнерам - як державним, міжнародним фінансовим інституціям, так і бізнесу, і в рамках візиту підписали багато документів щодо співпраці. 

"Абсолютно зрозуміло, що для цього самого цього плану недостатньо. Базою для цього плану є всі інші реформи, які ми робимо", - зазначила Оксана Маркарова, додавши, що до таких відноситься і судова реформа.

Повну версію інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: