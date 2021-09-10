"План трансформации Украины": посол в США рассказала, какую идею Зеленский предложил Байдену
План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену во время визита, касается экономической трансформации, но для реализации этих шагов безусловно необходимы и другие реформы.
Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Европейской правде.
"Все реформы в (сфере) демократии, верховенства права - они все необходимы. Но то, что мы приехали представить, в том числе на ключевых встречах, которые у нас были в Пентагоне, Министерстве энергетики, Минторговли (потому что у нас была большая делегация вместе с президентом) - они касались именно трансформации экономики: что именно мы хотим сделать в инфраструктуре, аграрной сфере, энергетике ... Потому что наша задача - усиливая нашу обороноспособность, параллельно максимально быстро усиливать нашу экономику", - отметила Оксана Маркарова на уточняющий вопрос ЕвроПравды.
По её словам, это конкретный план, в котором прописано нынешнее состояние дел в каждом из секторов и конкретные проекты со сметами, которые предложили американским партнерам - как государственным, международным финансовым институтам, так и бизнесу, и в рамках визита подписали много документов о сотрудничестве.
"Совершенно ясно, что самого этого плана недостаточно. Базой для этого плана есть все другие реформы, которые мы делаем", - отметила Оксана Маркарова, добавив, что к таким относится и судебная реформа.
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