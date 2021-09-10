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"План трансформации Украины": посол в США рассказала, какую идею Зеленский предложил Байдену

Пятница, 10 сентября 2021, 21:57

План трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену во время визита, касается экономической трансформации, но для реализации этих шагов безусловно необходимы и другие реформы.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Европейской правде.

"Все реформы в (сфере) демократии, верховенства права - они все необходимы. Но то, что мы приехали представить, в том числе на ключевых встречах, которые у нас были в Пентагоне, Министерстве энергетики, Минторговли (потому что у нас была большая делегация вместе с президентом) - они касались именно трансформации экономики: что именно мы хотим сделать в инфраструктуре, аграрной сфере, энергетике ... Потому что наша задача - усиливая нашу обороноспособность, параллельно максимально быстро усиливать нашу экономику", - отметила Оксана Маркарова на уточняющий вопрос ЕвроПравды.

По её словам, это конкретный план, в котором прописано нынешнее состояние дел в каждом из секторов и конкретные проекты со сметами, которые предложили американским партнерам - как государственным, международным финансовым институтам, так и бизнесу, и в рамках визита подписали много документов о сотрудничестве.

"Совершенно ясно, что самого этого плана недостаточно. Базой для этого плана есть все другие реформы, которые мы делаем", - отметила Оксана Маркарова, добавив, что к таким относится и судебная реформа.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: ЗеленскийБайден
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