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Перед прем'єрою фільму Сенцова провели акцію на підтримку політв’язнів Кремля

П'ятниця, 10 вересня 2021, 23:53

​​На 78-му Венеційському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму колишнього в’язня Кремля Олега Сенцова "Носоріг", а перед початком команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів у Російській Федерації та в окупованому Криму.

Джерело: Громадська ініціатива Prisoners Voice

Пряма мова Сенцова: "Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував перебуваючи в кремлівських застінках. Коли роками знаходишся в темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу аби мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вигівський, Єсипенко, брати Абдулаєви, Куку, Мустафаєв, всіх зараз не назву, їх більше сотні, та ми боротимемось за ваше звільнення до самого моменту визволення".

Перед початком прем'єри, режисер та команда фільму "Носоріг" підняли плакати "Free Ukrainian Kremlin’s Hostages" та "#PrisonersVoice" закликавши звільнити українських політв’язнів.

Довідково: "Носоріг" — це кримінальна драма про українські 90-ті. Режисер почав працювати над фільмом у 2011 році і був змушений її призупинити через незаконне ув’язнення російськими спецслужбами. Картина створюється у копродукції України, Польщі та Німеччині за підтримки фонду Eurimages.

Українська правда
Теми: Сенцовполітв'язніКримокупаціяРосія


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