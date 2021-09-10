Перед премьерой фильма Сенцова провели акцию в поддержку политзаключенных Кремля

На 78-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма бывшего узника Кремля Олега Сенцова "Носорог", а перед началом команда фильма провела акцию в поддержку политзаключенных в Российской Федерации и в оккупированном Крыму.

Источник: Общественная инициатива Prisoners Voice

Прямая речь Сенцова: "Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, то невозможно переоценить эти вещи. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдулаевы, Куку, Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения".

Перед началом премьеры, режиссер и команда фильма "Носорог" подняли плакаты "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" призвав освободить украинских политзаключенных.

Справка: "Носорог" - это криминальная драма об украинских 90-х. Режиссер начал работать над фильмом в 2011 году и был вынужден ее приостановить из-за незаконного заключения российскими спецслужбами. Картина создается в копродукции Украины, Польши и Германии при поддержке фонда Eurimages.