Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед премьерой фильма Сенцова провели акцию в поддержку политзаключенных Кремля

Пятница, 10 сентября 2021, 23:53
Перед премьерой фильма Сенцова провели акцию в поддержку политзаключенных Кремля

На 78-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма бывшего узника Кремля Олега Сенцова "Носорог", а перед началом команда фильма провела акцию в поддержку политзаключенных в Российской Федерации и в оккупированном Крыму.

Источник: Общественная инициатива Prisoners Voice

Прямая речь Сенцова: "Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал, находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, то невозможно переоценить эти вещи. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдулаевы, Куку, Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения".

Перед началом премьеры, режиссер и команда фильма "Носорог" подняли плакаты "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" и "#PrisonersVoice" призвав освободить украинских политзаключенных.

Справка: "Носорог" - это криминальная драма об украинских 90-х. Режиссер начал работать над фильмом в 2011 году и был вынужден ее приостановить из-за незаконного заключения российскими спецслужбами. Картина создается в копродукции Украины, Польши и Германии при поддержке фонда Eurimages.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовполитзаключенныеКрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Сенцов
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW
Последние новости
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
Все новости...
Реклама: